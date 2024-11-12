Sabrina

萨布丽娜男子加绒篮球连帽衫

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无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，该中性风百搭签名系列都是你的理想选择。Sabrina 萨布丽娜男子加绒篮球连帽衫采用柔软加绒针织面料，结合右侧拉链开衩设计，舒适非凡，令你在训练期间畅动自如。

  • 显示颜色： 暴风蓝/缬草蓝/光子灰
  • 款式： FV3206-467

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