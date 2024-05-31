跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Sabrina 1 EP

      男/女篮球鞋

      ¥549
      ¥899
      38% 折让

      黑/上升翠绿/白色/清透蓝
      光子灰/氧气紫/浅烟灰/煤黑
      浅骨色/灰石板蓝/椰奶色/激光橙
      暗灰/黑/浅银/灰紫
      明亮绿/明亮绿/黑
      孔雀绿/发光黄/体育场绿/黑
      中柔粉/荷兰橙/激光橙/油绿
      冰翡翠蓝/冰番石榴色/紫丁香红/黑
      白色/足球灰/黑
      设计你的 Nike By You 专属定制产品

      萨布丽娜·约内斯库在赛场上自成一派、不可定义、游刃有余。 Sabrina 1 EP 男/女篮球鞋前足搭载出众回弹的 Zoom Air 缓震配置，结合轻柔 React 泡绵，造就经典之作，助你保持充沛活力，解锁无限潜能。 鞋款设计基于新生代运动员的运动解析，带来出色抓地力、可靠的中足支撑力和稳定脚感，令篮球运动员们轻松驾驭球场。 鞋款不仅为像萨布丽娜这样驾轻就熟的球员打造，更为所有准备好全力以赴的球员而来，助力其比赛表现跃升新层次。  

      • 显示颜色： 黑/上升翠绿/白色/清透蓝
      • 款式： FQ3389-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。