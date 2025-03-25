Sabrina 2

萨布丽娜大童实战篮球鞋

¥729

萨布丽娜·约内斯库经历万般磨难才成就了今天的事业。Sabrina 2 篮球鞋是她的第二代战靴，助孩子像她那般砥砺前行。Sabrina 2 萨布丽娜大童篮球鞋的中底搭载柔软泡绵，让孩子在比赛中保持充沛活力。匠心抓地设计令孩子在比赛中发挥出色表现。即刻上脚，热力开练。

  • 显示颜色： 杏黄粉/水洗珊瑚红/水洗水鸭青/浅骨色
  • 款式： FQ7376-801

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