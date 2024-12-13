萨布丽娜·约内斯库经历万般磨难才成就了今天的事业。Sabrina 2 篮球鞋是她的第二代战靴，助你像她那般砥砺前行。Sabrina 2 萨布丽娜大童篮球鞋足底搭载柔软泡绵，让你在比赛中保持充沛活力。匠心抓地设计，助你在比赛中发挥出色表现。即刻上脚，热力开练。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。