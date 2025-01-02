Sabrina 2

萨布丽娜大童篮球鞋

¥589
¥729
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尽管经历重重磨难，萨布丽娜·约内斯库始终致力于不断打破记录。 Sabrina 2 篮球鞋是她的第二代战靴，助你像她那般砥砺前行。 Sabrina 2 萨布丽娜大童篮球鞋足底搭载柔软泡绵，让你在比赛中保持充沛活力。 匠心抓地设计，助你在比赛中发挥出色表现。 即刻上脚， 热力开练。

  • 显示颜色： 乌紫/煤黑/淡象牙白/金属金
  • 款式： FZ7302-500

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.6

33: 鞋内长 21.9

33.5: 鞋内长 22.5

34: 鞋内长 22.8

35: 鞋内长 23.2

35.5: 鞋内长 23.6

36: 鞋内长 24

36.5: 鞋内长 24.5

37.5: 鞋内长 24.9

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.7

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.6

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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