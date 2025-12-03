Sabrina 2 EP

¥699 ¥899 22% 折让

萨布丽娜·约内斯库早已名声大噪，她的成功得益于她以前在健身房日复一日的锻炼，以及对球技的不懈打磨。Sabrina 2 EP 萨布丽娜男/女篮球鞋助你精进球技，准备全力应战。Cushlon 泡绵帮助保持充沛活力，Air Zoom 缓震配置缔造出色回弹效果，外底抓地设计助你展现非凡比赛表现。即刻上脚，热力开练。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

柔软舒适，经久耐穿 前足 Air Zoom 缓震配置，造就出众回弹效果和迅疾表现。中底 Cushlon 泡绵打造柔软脚感，令双足在比赛中保持充沛活力。 赛场时刻，由你主宰 中足内置动态贴合系统，搭配缝制绳线，系上鞋带后即可自如掌控动作，畅动无拘。 迅疾切入 匠心人字形底纹，助力实现急起急停和快速转向，助你犀利突破，强势得分。 个性设计 内侧耐克勾标志周围融入碎片元素图案，象征萨布丽娜在篮球比赛中不断打破纪录的伟大事迹。鞋口及后跟两侧饰有 S 形刺绣图案，致敬不断努力进阶的造梦者。