萨布丽娜·约内斯库经历万般磨难才成就了今天的事业。Sabrina 2 篮球鞋是她的第二代战靴，助孩子像她那般砥砺前行。Sabrina 2 "Mirrored" 萨布丽娜大童篮球鞋的中底搭载柔软泡绵，让孩子在比赛中保持充沛活力。匠心抓地设计，令孩子在比赛中发挥出色表现。即刻上脚，热力开练。

显示颜色： 黑/烟灰/欧皮特黄/金属银

款式： FQ7376-001