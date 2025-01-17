Sabrina 2 "Retroed" EP

萨布丽娜男/女篮球鞋

¥899

萨布丽娜·约内斯库早已名声大噪， 她的成功得益于她以前在健身房日复一日的锻炼，以及对球技的不懈打磨。 Sabrina 2 "Retroed" EP 萨布丽娜男/女篮球鞋助你精进球技，准备全力应战。 Cushlon 泡绵帮助保持充沛活力，Air Zoom 缓震配置缔造出色回弹效果，外底抓地设计助你展现出众比赛表现。 即刻上脚， 热力开练。 该版本旨在向萨布丽娜的母校致敬。 耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

  • 显示颜色： 苹果绿/白色/冲击黄
  • 款式： HQ4345-300

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