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      Sabrina Dri-FIT ADV Unicorn

      舒适速干中筒运动袜（1 双）

      ¥129

      灯草紫红/黑/山峰白
      白色/黑/清透蓝

      无论是像萨布丽娜·约内斯库一样在球场上精进球技，还是在场外休闲放松，百搭签名系列都是你的理想选择。 Sabrina Dri-FIT ADV Unicorn 舒适速干中筒运动袜（1 双）采用革新技术，让运动员的表现跃升新层次。 Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，为足尖和后跟等关键区域带来透气支撑体验；圆形分段后跟设计可妥帖包覆后跟，有助减少鞋内打滑。 革新技术与 Nike 导湿速干技术巧妙配合，让你在高强度训练时畅享舒适干爽体验。

      • 显示颜色： 灯草紫红/黑/山峰白
      • 款式： FQ9059-532

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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