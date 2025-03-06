Nike Satire Canvas

男子运动鞋

¥429

黑曜石色/白色/黑/毒液绿
煤黑/黑/白色/涡轮绿

Nike Satire Canvas 男子运动鞋采用硫化结构巧搭橡胶外底，呈现经典滑板鞋造型，实现出色触板感。

  • 显示颜色： 黑曜石色/白色/黑/毒液绿
  • 款式： 555380-431

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