Nike SB

大童滑板教练夹克

¥299
¥499
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Nike SB 大童滑板教练夹克采用宽松版型设计，令你前往户外尽情畅滑。梭织面料，助你畅享舒适穿着体验；全长拉链开襟设计，为造型增添经典利落格调。

  • 显示颜色： 卡其/浅红木褐
  • 款式： FN9214-247

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