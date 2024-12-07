Nike SB

大童灯芯绒纽扣开襟滑板上衣

¥279
¥399
30% 折让

Nike SB 大童灯芯绒纽扣开襟上衣采用宽松版型，彰显出众叠搭风范，塑就舒适穿着感受。 厚实灯芯绒面料，营造柔软触感。 内置人气拉链口袋， 便于存放手机或其他随身物品。

  • 显示颜色： 牛仔蓝绿/爱琴海风暴蓝
  • 款式： FZ5388-464

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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