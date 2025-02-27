Nike SB

情人节男子宽松双膝结构牛仔滑板长裤

¥759
¥899
15% 折让

Nike SB 男子宽松双膝结构牛仔滑板长裤采用牛仔面料搭配宽松版型和双膝加固结构，结实耐穿，专为滑板运动打造。

  • 显示颜色： 芬蓝/白色
  • 款式： HJ4267-491

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。