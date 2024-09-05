Nike SB

男子滑板T恤

¥249
¥299
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穿上 Nike SB 男子滑板T恤，在体育盛会上向滑板运动致敬。刺绣贴片饰有艺术插图，描绘变色龙和兰花栖息地球的生动景象，不同的物种也象征着世界不同地区的滑板社群。针织棉料质感柔软且略带结构感，衣身和衣袖采用宽松设计，助你自如畅动，畅享舒适穿着体验。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FZ4109-100

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