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      Nike SB

      男子滑板T恤

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      Nike SB 男子滑板T恤采用柔软棉料，搭配宽松版型，塑就适合日常穿着的休闲风范。所饰图案颇具魔幻色彩：“狮身人面像”脚踏 SB Blazers，而醒目“大象人”正在开启他的探险之旅，让人不禁好奇他会有一段怎样的旅程。上身潮T，跟着“大象人”踏上奇幻旅程吧。

      • 显示颜色： 体育场绿
      • 款式： FJ1142-324

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