Nike SB

男子滑板T恤

¥179
¥299
40% 折让

Nike SB 男子滑板T恤采用宽松版型结合柔软棉料，塑就清爽的畅滑体验。精致图案、活力配色和宽松设计，令你在滑板运动和日常生活中畅享舒适。即刻上身，尽情玩耍。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FV3502-133

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。