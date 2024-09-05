Nike SB

男子牛仔布滑板长裤

¥1,039
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Nike SB 男子牛仔布滑板长裤采用轻盈耐穿的牛仔布匠心打造，塑就出众滑板运动佳选。 宽松直筒设计，塑就复古外观，易于穿脱。 NIKE SB 刺绣标志和街头滑板梭织标签，彰显 Nike SB 纯正风范。

  • 显示颜色： 灰石板蓝/白色
  • 款式： FZ7008-493

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