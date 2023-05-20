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      Nike SB

      男子牛仔布长裤

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      Nike SB 男子牛仔布长裤采用 CORDURA® Denim 牛仔布面料，助你从容应对不同挑战。这款面料柔软耐穿，富有韧性，可经受严苛的滑板训练。宽松版型结合直筒剪裁，可搭配T恤、连帽衫或法兰绒上衣，轻松打造时尚造型。上身演绎舒适自信风范。

      • 显示颜色： 灰石板蓝
      • 款式： DV8918-493

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