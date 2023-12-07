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      Nike SB

      男/女加绒套头滑板连帽衫

      ¥429
      ¥749
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      浅骨色/深藏青
      篝火橙/浅骨色

      Nike SB 男/女加绒套头滑板连帽衫采用厚实加绒针织面料，简约利落，舒适非凡。 宽松版型，令你在滑板运动和日常生活中尽享休闲自在体验。 胸前刺绣图案和袋鼠式口袋加固角设计，增添出众格调。

      • 显示颜色： 浅骨色/深藏青
      • 款式： FB8631-072

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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