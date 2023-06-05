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      Nike SB

      男/女加绒套头滑板连帽衫

      ¥529
      ¥699
      24% 折让

      黑
      浅柠檬黄

      Nike SB 男/女加绒套头滑板连帽衫，旨在向一些代表性滑板城市致敬。 采用柔软加绒针织面料，营造出众顺滑感受和温暖舒适效果。 胸部、肩部和衣身采用宽松设计，便于叠搭，令你自如畅动，随时开滑。 畅滑休闲两不误。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DV9047-010

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