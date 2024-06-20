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      Nike SB

      男/女加绒套头滑板连帽衫

      ¥749

      调色暗灰
      椰奶色

      Nike SB 男/女加绒套头滑板连帽衫采用柔软厚实的加绒针织面料，向“爱之城”巴黎致敬。胸前印有该隐 (Cain) 图案，旨在致敬巴黎这座都市和著名的该隐雕像；这座雕像位于四周遍布知名滑板胜地的杜乐丽花园。

      • 显示颜色： 调色暗灰
      • 款式： FN2557-063

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