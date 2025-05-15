Nike SB
男/女加绒滑板圆领上衣
¥429¥54921% 折让
Nike SB 男/女加绒滑板圆领上衣采用柔软的加绒针织面料，提升日常穿着格调。宽松版型营造充裕活动空间，可轻松叠搭；胸前饰有 NIKE SB 标志，塑就简约利落外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7354-010
Nike SB
¥429¥54921% 折让
Nike SB 男/女加绒滑板圆领上衣采用柔软的加绒针织面料，提升日常穿着格调。宽松版型营造充裕活动空间，可轻松叠搭；胸前饰有 NIKE SB 标志，塑就简约利落外观。
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 胸部和衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 弹性罗纹领口、袖口和下摆，帮助锁住热量，在滑板运动中有效稳固衣身
产品细节
- 胸部中央绣有 NIKE SB 标志
- 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV7354-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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