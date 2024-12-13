Nike SB

男/女加绒滑板圆领上衣

¥549

Nike SB 男/女加绒滑板圆领上衣采用柔软的加绒针织面料，提升日常穿着格调。宽松版型营造充裕活动空间，可轻松叠搭；胸前饰有 NIKE SB 标志，塑就简约利落外观。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FV7354-010

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