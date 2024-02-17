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      Nike SB

      男/女加绒滑板圆领上衣

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      深藏青
      大学红

      Nike SB 男/女加绒滑板圆领上衣采用厚实舒适的加绒针织面料和宽松休闲版型，胸部中央饰有 NIKE SB“Tuned Air” 标志。宽松设计营造充裕活动空间，令你畅动自如，滑板休闲两相宜。

      • 显示颜色： 深藏青
      • 款式： FN2550-410

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