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      Nike SB

      男/女印花短袖保龄球纽扣滑板衬衫

      ¥549

      越界创新！ Nike SB 男/女印花短袖保龄球纽扣滑板衬衫以经典保龄球衬衫为灵感，采用梭织面料，巧搭整版醒目印花。 该款衬衫以富有弹性的轻盈面料制成，胸部和衣身采用宽松剪裁，塑就无拘运动体验。  

      • 显示颜色： 深藏青
      • 款式： FN2596-410

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