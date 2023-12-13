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      Nike SB

      男/女斜纹梭织加衬滑板夹克

      ¥999
      ¥1,249
      20% 折让

      浅骨色/卡其
      黑/煤黑

      Nike SB 男/女斜纹梭织加衬滑板夹克采用保暖合成材质填充物，助你抵御寒冷，无惧恶劣天气。 梭织斜纹面料经久耐穿，日常无忧，塑就舒适穿着体验。 宽松版型结合正面按扣开襟设计，可供随心打造个性造型。

      • 显示颜色： 浅骨色/卡其
      • 款式： FQ0513-072

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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