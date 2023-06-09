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      Nike SB

      男/女梭织短袖滑板纽扣上衣

      ¥649

      深藏青/椰奶色
      麦芽棕/椰奶色

      Nike SB 男/女梭织短袖滑板纽扣上衣采用柔软棉料搭配加固缝线，经久耐穿，适合日常滑板训练，同时以出众型格驾驭不同场合。 柔软面料顺滑亲肤，结实耐穿，助你刻苦练习或练就新技巧。

      • 显示颜色： 深藏青/椰奶色
      • 款式： DV9076-410

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