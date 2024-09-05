Nike SB 男/女滑板工装衬衫式夹克经典耐穿，助你从容应对严苛的滑板训练。无论是到公园炫技，与队友休闲放松，还是在体育盛会上为心仪滑手助威，该夹克皆能让你自如驾驭。与 Nike SB 背带裤搭配穿着，打造和谐统一的造型。

显示颜色： 中橄榄绿/白色

款式： FZ4082-222