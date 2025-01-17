Nike SB

男/女灯芯绒滑板长裤

¥589
¥699
15% 折让

Nike SB 男/女灯芯绒滑板长裤采用宽松版型，搭配厚实灯芯绒面料和柔软针织里料。 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造理想贴合感。

  • 显示颜色： 浅英国褐/军械深海蓝
  • 款式： FV7396-281

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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