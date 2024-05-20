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      Nike SB

      男/女豹纹印花滑板工装上衣

      ¥649
      ¥999
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      Nike SB 男/女印花滑板工装上衣轻盈耐穿，是日常穿搭的理想之选。 采用结实不易撕裂的面料，舒适耐穿，滑板休闲两相宜。 正面贴袋，方便妥善收纳钥匙和手机。 搭配T恤和配套滑板背带裤穿着，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 深藏青/白色
      • 款式： FN2592-410

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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