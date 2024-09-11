Nike SB 男/女印花滑板工装上衣轻盈耐穿，是日常穿搭的理想之选。 采用结实不易撕裂的面料，舒适耐穿，滑板休闲两相宜。 正面贴袋，方便妥善收纳钥匙和手机。 搭配T恤和配套滑板背带裤穿着，打造风格统一的造型。

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