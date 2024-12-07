Nike SB

男/女速干滑板上衣

¥519
¥699
25% 折让

浅土褐/卡其
黑/白色

穿上这款宽大的 Nike SB 男/女速干滑板上衣，畅享滑板日常。采用耐穿梭织面料结合微弹设计，缔造舒适穿着体验。可调节风帽搭配下摆抽绳，便于出行时自主调节贴合度，轻松变换风格。

  • 显示颜色： 浅土褐/卡其
  • 款式： FV7344-104

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