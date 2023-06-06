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      Nike SB

      男/女长袖纽扣梭织滑板上衣

      ¥379
      ¥549
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      矿物青
      中橄榄绿

      Nike SB 男/女长袖纽扣梭织滑板上衣采用柔软棉料搭配加固缝线，经久耐穿，适合日常滑板训练，同时具备适合不同场合穿着的舒适体验。柔软斜纹布面料舒适亲肤，结构出众，无论是刻苦练习还是练就新技巧，皆可轻松驾驭。

      • 显示颜色： 矿物青
      • 款式： DQ6288-379

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