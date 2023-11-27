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      Nike SB Adversary

      男/女滑板鞋

      ¥549

      浅雨露绿/白色/橡皮浅褐/黑
      帆白/帆白/橡皮浅褐/柔和翠绿

      Nike SB Adversary 男/女滑板鞋回归经典设计。皮革和织物打造的经典外观灵感来自 1982 年的 Nike Adversary 鞋款，传统系带系统巧搭 Ghillie 环扣缔造理想贴合度。

      • 显示颜色： 浅雨露绿/白色/橡皮浅褐/黑
      • 款式： CJ0887-300

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