Nike SB Blazer Low Pro GT Premium

男子滑板鞋

¥459
¥649
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简约利落，但非单调。 Nike SB Blazer Low Pro GT Premium 男子滑板鞋经焕新演绎，旨在纪念与知名滑手格兰特·泰勒合作 20 周年。 采用优质皮革，柔软耐穿。 饰有别致图案，意在庆贺这一里程碑时刻。 为何 Blazer 风靡数十年之久？这就来一探究竟吧。

  • 显示颜色： 山峰白/山峰白/白色/游戏宝蓝
  • 款式： FZ1300-100

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