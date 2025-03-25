Nike SB Check Canvas

男子滑板鞋

¥499

Nike SB Check Canvas 男子滑板鞋采用帆布鞋面搭配低帮设计，轻盈耐穿，赋予脚踝自由无拘的穿着感受。 内嵌式 EVA 鞋垫舒适缓震，Flex Wrap 外底则带来专为滑板运动倾力打造的灵动贴合体验。

  • 显示颜色： 黑/多色/白色
  • 款式： 705268-019

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