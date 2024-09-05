Nike SB Check CNVS (GS)

大童滑板童鞋

¥249
¥399
37% 折让

Nike SB Check CNVS (GS) 大童滑板童鞋质感轻盈且富有支撑力，令你舒适畅滑。 鞋面采用耐穿帆布材料，搭配抓地力出色的橡胶外底，赋予双足舒适感受，滑板休闲两相宜。

  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/黑
  • 款式： 905373-006

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.2

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 24.9

38.5: 鞋内长 25.7

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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