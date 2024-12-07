Nike SB Chron 2

男/女复古缓震滑板鞋薄底鞋

¥329
¥469
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Nike SB Chron 2 男/女缓震滑板鞋柔韧耐穿，彰显出众魅力。鞋口与后跟彰显匠心设计理念，带来出色贴合体验，提供非凡舒适度和出众性能。

  • 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/白色
  • 款式： DM3493-002

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