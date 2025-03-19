Nike SB Chron 2 Canvas

男/女滑板鞋薄底鞋

¥429

Chron 系列推出 Nike SB Chron 2 Canvas 男/女薄底滑板鞋。鞋口与后跟彰显别致设计理念，带来出色贴合体验，承袭 Nike SB 应有的舒适度和出众性能。

  • 显示颜色： 白色/白色/橡皮浅褐/黑
  • 款式： DM3494-101

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