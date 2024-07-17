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      Nike SB Chron 2 CNVS

      男/女滑板鞋

      ¥429

      山峰白/山峰白/橡皮浅褐/君王
      暗浮木棕/暗浮木棕/黑/白色

      Chron 系列推出 Nike SB Chron 2 CNVS 男/女滑板鞋。鞋口与后跟彰显别致设计理念，带来出众贴合体验，承袭 Nike SB 应有的舒适度和出众性能。

      • 显示颜色： 山峰白/山峰白/橡皮浅褐/君王
      • 款式： DM3494-107

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