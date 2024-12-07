Nike SB Day One

大童滑板童鞋

¥389
¥549
29% 折让

专属滑板鞋，震撼来袭。Nike SB Day One 大童滑板童鞋是一款专为儿童打造的 Nike 滑板鞋。匠心底纹专为滑板运动设计，结合 Air Zoom 缓震配置，铸就出众抓地力和缓震性能，助孩子不断突破自我，挑战新技巧。此外，我们精简泡绵，有助提升足底触板感。

  • 显示颜色： 帆白/椰奶色/光子灰/庭蓝
  • 款式： HM3720-141

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