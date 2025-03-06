专属滑板鞋，震撼来袭。 Nike SB Day One 大童滑板鞋是一款专为儿童打造的 Nike 滑板鞋。 匠心底纹专为滑板运动设计，结合 Air Zoom 缓震配置，助你不断突破自我，挑战新技巧；织物材料搭配翻毛皮覆面，舒适耐穿。

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