后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，提供出众回弹的缓震性能，助你舒适畅滑。

鞋款制作采用包边结构工艺，即鞋底和鞋面是熔接在一起的两个独立部分。

在滑板运动中，感受脚底的滑板至关重要，有助你随心掌控滑板。鞋款轻盈柔韧，缔造非凡触板感。此鞋款精简泡绵，有助减轻鞋身重量，打造柔韧灵活性。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。