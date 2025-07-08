Nike SB Day One SE
大童滑板鞋
29% 折让
后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，提供出众回弹的缓震性能，助你舒适畅滑。
- 显示颜色： 帆白/微绿/热情粉/黑
- 款式： FN4211-100
Air 设计，脚感出众
非凡触板感
在滑板运动中，感受脚底的滑板至关重要，有助你随心掌控滑板。鞋款轻盈柔韧，缔造非凡触板感。此鞋款精简泡绵，有助减轻鞋身重量，打造柔韧灵活性。
经久耐穿，透气出众
翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。织物材料提供出色透气性，令双脚保持干爽，助力尽情畅滑。
包边结构
鞋款制作采用包边结构工艺，即鞋底和鞋面是熔接在一起的两个独立部分。
其他细节
- 橡胶鞋带头，经久耐穿
- 后跟搭配提拉设计，便于穿脱
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.2
33: 鞋内长 21.4
33.5: 鞋内长 22.2
34: 鞋内长 22.4
35: 鞋内长 23
35.5: 鞋内长 23.4
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 25.8
40: 鞋内长 26
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
