 
Nike SB Day One SE 大童滑板鞋 - 帆白/微绿/热情粉/黑

Nike SB Day One SE

大童滑板鞋

29% 折让

后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，提供出众回弹的缓震性能，助你舒适畅滑。


  • 显示颜色： 帆白/微绿/热情粉/黑
  • 款式： FN4211-100

Air 设计，脚感出众

非凡触板感

在滑板运动中，感受脚底的滑板至关重要，有助你随心掌控滑板。鞋款轻盈柔韧，缔造非凡触板感。此鞋款精简泡绵，有助减轻鞋身重量，打造柔韧灵活性。

经久耐穿，透气出众

翻毛皮覆面经久耐穿，塑就挚爱踢板体验。织物材料提供出色透气性，令双脚保持干爽，助力尽情畅滑。

包边结构

鞋款制作采用包边结构工艺，即鞋底和鞋面是熔接在一起的两个独立部分。

其他细节

  • 橡胶鞋带头，经久耐穿
  • 后跟搭配提拉设计，便于穿脱

产品细节

  • 经典鞋带
  • 泡绵中底
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    32: 鞋内长 21.2

    33: 鞋内长 21.4

    33.5: 鞋内长 22.2

    34: 鞋内长 22.4

    35: 鞋内长 23

    35.5: 鞋内长 23.4

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.6

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

