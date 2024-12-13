Nike SB

Double-Knee 男子滑板长裤

¥579
¥649
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Nike SB Double-Knee 男子滑板长裤以工装为灵感，经久耐穿。 结实梭织面料不易撕裂，富有结构感，结合膝盖加固设计，提升高磨损区域的耐穿性。 六口袋设计，方便存放随身物品。 随着时间流逝，穿着依旧舒适。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB8429-010

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