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      Nike SB

      Dri-FIT 大童速干舒爽纽扣滑板衬衫

      ¥369

      庭蓝/星星蓝
      浅英国褐/惊喜可可色
      煤黑/黑

      Nike SB Dri-FIT 大童速干纽扣滑板衬衫采用泡泡纱面料，质感轻盈，略带纹理，结合整版图案设计，塑就不凡格调；宽松版型，为肩部和衣身营造充裕活动空间，助力自如畅动。 此外，导湿速干面料有助保持干爽舒适，滑板休闲两相宜。

      • 显示颜色： 庭蓝/星星蓝
      • 款式： FN9218-476

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