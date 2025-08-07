 
Nike SB Dri-FIT Kearny 男子速干工装滑板短裤 - 浅骨色/白色

Nike SB

Dri-FIT Kearny 男子速干工装滑板短裤

14% 折让

Nike SB Dri-FIT Kearny 男子速干工装滑板短裤采用导湿速干面料结合宽松版型，塑就滑板佳选单品，舒适非凡，滑板休闲两相宜。 设有六个口袋，提供充裕的储物空间。


  • 显示颜色： 浅骨色/白色
  • 款式： HJ2909-072

其他细节

  • 梭织面料经久耐穿，适合日常穿着
  • 弹性腰部搭配提花织带腰带，缔造舒适贴合感
  • 多口袋设计，包括两个翻盖口袋，提供多种储物选项
  • 后身口袋配有魔术贴粘扣，提升安全性

产品细节

  • 背面饰有 NIKE SB 标志刺绣
  • 右侧接缝处饰有 Nike SB 梭织标签
  • 按扣拉链门襟
  • 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

