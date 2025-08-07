Nike SB
Dri-FIT Kearny 男子速干工装滑板短裤
14% 折让
Nike SB Dri-FIT Kearny 男子速干工装滑板短裤采用导湿速干面料结合宽松版型，塑就滑板佳选单品，舒适非凡，滑板休闲两相宜。 设有六个口袋，提供充裕的储物空间。
- 显示颜色： 浅骨色/白色
- 款式： HJ2909-072
Nike SB
14% 折让
Nike SB Dri-FIT Kearny 男子速干工装滑板短裤采用导湿速干面料结合宽松版型，塑就滑板佳选单品，舒适非凡，滑板休闲两相宜。 设有六个口袋，提供充裕的储物空间。
其他细节
- 梭织面料经久耐穿，适合日常穿着
- 弹性腰部搭配提花织带腰带，缔造舒适贴合感
- 多口袋设计，包括两个翻盖口袋，提供多种储物选项
- 后身口袋配有魔术贴粘扣，提升安全性
产品细节
- 背面饰有 NIKE SB 标志刺绣
- 右侧接缝处饰有 Nike SB 梭织标签
- 按扣拉链门襟
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/白色
- 款式： HJ2909-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。