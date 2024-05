喜欢吃甜食?那么 Nike SB Dunk High Pro 男子滑板鞋定能俘获你心。鞋垫上的匠心印花带你一窥栩栩如生的美食元素,趣味盎然。鞋款附赠 3 副玉米糖配色鞋带,缔造非凡舒适脚感和型潮风范;鞋舌标签点缀一颗“小甜牙”图案,营造甜美诱人氛围。留心观察,鞋舌内侧饰有警示标语“DO NOT TAKE CANDY FROM STRANGERS”(不要接受陌生人的糖果)。

显示颜色: 阿马里洛黄/白色/黑/橙色

款式: FN5107-700