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      Nike SB Dunk High Pro

      男子万圣节滑板鞋

      ¥899

      喜欢吃甜食？那么 Nike SB Dunk High Pro 男子滑板鞋定能俘获你心。鞋垫上的匠心印花带你一窥栩栩如生的美食元素，趣味盎然。鞋款附赠 3 副玉米糖配色鞋带，缔造非凡舒适脚感和型潮风范；鞋舌标签点缀一颗“小甜牙”图案，营造甜美诱人氛围。留心观察，鞋舌内侧饰有警示标语“DO NOT TAKE CANDY FROM STRANGERS”（不要接受陌生人的糖果）。

      • 显示颜色： 阿马里洛黄/白色/黑/橙色
      • 款式： FN5107-700

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