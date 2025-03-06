Nike SB Dunk Low Pro 男/女滑板鞋从巴黎电影院的丰富历史中汲取独特灵感，将艺术感优雅格调与经典 Dunk 风格巧妙糅合，呈现别具一格的出众外观。 皮革鞋面采用复古设计，增添纹理质感和个性风范，令人联想到有着悠久历史的剧院的经典外墙。 搭配柔软装饰，旨在向经典的天鹅绒绳和座椅致意。 该鞋款配有两副鞋带和精致鞋垫，邀你踏上自由看秀之旅。

显示颜色： 天体金/暗队红/军械深海蓝/黑

款式： FZ1278-200