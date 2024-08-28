Nike Dunk 运动鞋起初作为篮球战靴在球场上叱咤风云，后来凭借其出众的耐穿性和回弹的触板感，成功赢得了广大滑板爱好者的青睐。为了满足滑板运动的需求，Nike 对该版型进行了匠心重塑。Nike SB Dunk Low Pro PRM 男/女滑板鞋将复古外观融入街头风范，采用加垫低帮鞋口，令你畅享舒适有型的运动体验。

显示颜色： 足球灰/卡其/淡雅金/椰奶色

款式： FN5880-001