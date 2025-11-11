 
Nike SB FC Classic 男子薄底滑板鞋 - 山峰白/白色/明亮橙/山峰白

Nike SB FC Classic

男子薄底滑板鞋

26% 折让

Nike SB FC Classic 男子薄底滑板鞋焕新演绎 2003 年元年款设计，巧妙结合 Solarsoft 鞋垫的缓震支撑与橡胶的柔韧性能，助你尽情畅滑，尽享舒适体验。


  • 显示颜色： 山峰白/白色/明亮橙/山峰白
  • 款式： 909096-111

其他细节

  • 皮革与合成材质组合设计，经久耐穿
  • 加垫鞋舌略带弹性，舒适贴合
  • Solarsoft 鞋垫，带来缓震迈步体验
  • 橡胶鞋底采用包边缝线设计，塑就出众耐穿性

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。